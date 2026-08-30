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Janko Jevremović postigao je jedan od pet golova, a nakon utakmice govorio je o preokretu, energiji u ekipi, ali i svom učinku na početku sezone.

Radnik je poveo, ali Železničar nije loše otvorio utakmicu?

– Pa tako je. Nismo ušli toliko loše u utakmicu. Iz njihove, hajde da kažem prve šanse i jedine u tom prvom poluvremenu primili smo gol. Nastavili smo da igramo našu igru. Ubrzo je došlo drugo poluvreme, a šef nam je na poluvremenu rekao da možemo da damo pet golova, da treba da pokažemo pobednički mentalitet i energiju. Drugo poluvreme je bilo dosta bolje. Bili smo dosta agresivniji, nastavili da radimo ono što treniramo i sve je došlo na naplatu sa ovih pet golova.

Dakle, šef je rekao pet golova. Da je rekao i više…?

– Pa ne znam, možda bi bilo više, nećemo znati.

Da li vam je rekao još nešto u svlačionici?

– Pa ništa, u suštini, to je to. Analiziramo odmah neke detalje koji se pojavljuju na utakmici, pokušavamo da ispravimo neke loše stvari i da to prenesemo na drugo poluvreme.

1/8 Vidi galeriju FK Železničar Pančevo nove svlačionice Foto: FK Železničar Pančevo

Koliko ti lično znači sve ovo što se dešava, ne samo kada je reč o ekipi, već i na individualnom planu?

– Pa naravno da mi dosta znači. Dobro sam otvorio ovu sezonu, dobro sam završio prethodnu i nastavio sam tamo gde sam stao. Pripremni period prošao je dobro, a sada sam i ovaj uvodni period u sezoni dosta dobro otvorio. Drago mi je zbog toga. Zahvalio bih se šefu na datoj prilici i šansi i pokušavam da to opravdam na terenu.

Kome posvećuješ ovaj gol?

– Posvećujem ga svojoj porodici, a specijalno tati.