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Sada je i zvanično, Nemanja Gudelj je promenio klupske boje!

Nakon što se razišao sa Seviljom, u kojoj je proveo sedam godina, nosio kapitensku traku i izvojevao opstanak u Primeri, srpski reprezentativac je pronašao novu sredinu. Andaluziju menja Madridom, pošto je potpisao za Hetafe.

1/13 Vidi galeriju Nemanja Gudelj Foto: PRESSINPHOTO, PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy / Profimedia, Nemanja Nikolić

Španski klub je ovim potezom dodatno privukao pažnju ovdašnje javnosti, tek što je iz kvalifikacija za Ligu konferencija izbacio Partizan (3:1 u Madridu, 1:2 u Beogradu).

Iako se Gudelj u proteklih godinu dana spominjao kao potencijalno pojačanje Crvene zvezde, ti pregovori nisu otišli dalje od načelnih razgovora, pa će iskusni vezista svoju karijeru nastaviti u La Ligi.