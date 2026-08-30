Srpski reprezentativac Nemanja Gudelj napustio Sevilju i pridružio se Hetafeu.
Fudbal
SADA JE I ZVANIČNO! Nemanja Gudelj ima novi klub - srpski as je potpisao, seli se u Madrid!
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Sada je i zvanično, Nemanja Gudelj je promenio klupske boje!
Nakon što se razišao sa Seviljom, u kojoj je proveo sedam godina, nosio kapitensku traku i izvojevao opstanak u Primeri, srpski reprezentativac je pronašao novu sredinu. Andaluziju menja Madridom, pošto je potpisao za Hetafe.
Nemanja Gudelj Foto: PRESSINPHOTO, PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy / Profimedia, Nemanja Nikolić
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Španski klub je ovim potezom dodatno privukao pažnju ovdašnje javnosti, tek što je iz kvalifikacija za Ligu konferencija izbacio Partizan (3:1 u Madridu, 1:2 u Beogradu).
Iako se Gudelj u proteklih godinu dana spominjao kao potencijalno pojačanje Crvene zvezde, ti pregovori nisu otišli dalje od načelnih razgovora, pa će iskusni vezista svoju karijeru nastaviti u La Ligi.
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