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Crvena zvezda je sezonu počela sa jasnim ciljem - plasmanom u Ligu šampiona. Ipak, posle eliminacija od Hapoela iz Ber Ševe i Viktorije Plzenj, crveno-beli će evropsku priču nastaviti u Ligi konferencije.

Iako je u pitanju treće po rangu UEFA takmičenje, Zvezda u njega ulazi sa ambicijom da napravi što bolji rezultat. Nakon žreba u Monaku, poznata platforma koja se bavi fudbalskom statistikom, Football Meets Data, napravila je projekcije šansi svih 36 učesnika za prolazak u nokaut fazu, kao i za plasman u četvrtfinale, polufinale i finale, odnosno osvajanje trofeja.

1/22 Vidi galeriju Viktorija Plzenj - Crvena zvezda Foto: Kurir Sport

Prema njihovom modelu, glavni favorit za osvajanje Lige konferencije je Brajton, kojem se daju 18,3 odsto šansi da podigne pehar. Slede Atalanta sa 10,8, Monako sa 10, Frajburg sa 9,5 i Braga sa 8,3 odsto.

A među deset najvećih favorita nalazi se i Crvena zvezda.

Šampion Srbije zauzima deseto mesto, sa procenjenih 2,9 odsto šansi za osvajanje trofeja. Ispred crveno-belih su još Ajaks (7,6%), Midtjiland (4,5%), Kopenhagen (3,8%) i Hetafe (3,5%).

Zanimljivo je da se slična slika dobija i kada se pogledaju kladioničarske projekcije. Brajton je i tamo označen kao prvi favorit, dok je Zvezda pozicionirana na devetom mestu, uz kvotu 25,9 za osvajanje takmičenja.

1/57 Vidi galeriju Crvena zvezda - Hapoel, 11.8.2026 Foto: Ilija Ilić

Kada je reč o potencijalnom dometu srpskog predstavnika, projekcije su znatno optimističnije.

Šanse Crvene zvezde da se plasira u osminu finala procenjene su na čak 68,3 odsto. Za prolazak u četvrtfinale crveno-belima se daje 33,8 odsto, dok verovatnoća plasmana u polufinale iznosi 15 odsto.

Da Zvezda stigne do velikog finala, koje je zakazano za 2. jun 2027. godine na stadionu Bešiktaša u Istanbulu, prema ovoj analizi postoji 6,3 odsto šanse.

Naravno, osvajanje trofeja u ovom trenutku deluje kao izuzetno težak zadatak. Ipak, svaki ozbiljniji iskorak u nokaut fazi predstavljao bi značajan evropski rezultat za crveno-bele, posebno imajući u vidu konkurenciju.

Zanimljiv je i istorijski podatak – Crvena zvezda i Ajaks su jedina dva kluba iz ove grupe koja su već osvajala evropski tron, dok im se po osvojenom UEFA trofeju pridružuje i Atalanta, koja je 2024. godine osvojila Ligu Evrope.

Zvezda će tako u Ligi konferencije pokušati da evropsku sezonu pretvori u priču sa mnogo lepšim krajem. Projekcije joj daju solidne šanse za dubok plasman, a teren će pokazati da li crveno-beli mogu da naprave i više od očekivanog.

Raspored Crvene zvezde u Ligi konferencija:

1. kolo – 15. oktobar

Lugano – Crvena zvezda

2. kolo – 22. oktobar

Crvena zvezda – Kopenhagen

3. kolo – 5. novembar

Crvena zvezda – Inter Eskaldes

4. kolo – 26. novembar

Gent – Crvena zvezda

5. kolo – 10. decembar

Iberija Tbilisi – Crvena zvezda

6. kolo – 17. decembar

Crvena zvezda – Trabzonspor

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