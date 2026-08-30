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Hulijan Alvares ponovo je trenirao sa Atletikom iz Madrida, ali neizvesnost oko njegove budućnosti i dalje traje.4

Argentinac je prethodnih dana propustio nekoliko treninga i duel sa Seviljom, dok Barselona pokušava da ga dovede pre zatvaranja prelaznog roka.

1/4 Vidi galeriju Hulijan Alvarez slavi gol na meču Argentina - Švajcarska Foto: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia, Juan Mabromata / AFP / Profimedia

Alvares se u nedelju vratio grupnim treninzima u trening-centru Atletika u Mahadahondi. Prethodno je zbog zdravstvenih problema izostao sa tri klupska treninga krajem prošle nedelje, da bi u petak radio individualno.

Iako se Argentinac sada vratio treninzima, njegova budućnost u Madridu ostaje jedna od glavnih tema u finišu prelaznog roka.

Barselona je zainteresovana za Alvaresa, ali Atletiko nema nameru da olako ostane bez svog napadača. Vremena za eventualni preokret nema mnogo, pošto se prelazni rok u La Ligi zatvara u utorak.

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