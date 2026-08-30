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Mladi fudbaler veznog reda je otišao iz kluba u kojem je učio da igra fudbal još dok je bio dečak. Prošao je kroz sve mlađe kategorije ekipe iz Humske, pa zaigrao za prvi tim. Iznenada je dobio šansu da postane jedan od vodećih igrača, a odradio je dobar posao.

Prema određenim informacijama Partizan će dobiti 6.000.000 evra za transfer uz još 1.500.000 evra kroz određene bonuse, kao i procenat od sledeće prodaje.

Ugrešić se sada emotivnim rečima oprostio od Partizana:

"Grobari, Postoje trenuci kada je teško pronaći prave reči, a ovo je jedan od takvih. Partizan je klub u kome sam odrastao, koji me je naučio svemu što danas jesam i oblikovao kao ličnost. Pobede za pamćenje, ali i bolni porazi, osmesi i suze, godinama delimo iste emocije.

Hvala svim saigračima, trenerima, stafu, ljudima zaposlenim u klubu. Bez vas ne bih bio ovde gde sam danas. Želim vam sve najbolje u daljem radu i da naš klub vratite na staze stare slave!

I hvala vama, navijači Partizana. Posebno želim da se zahvalim na bezrezervnoj podršci tokom svih ovih godina. Od malih nogu, dok sam sa tribina gledao voljeni klub, maštao sam o tome da zaigram na terenu. A sada, ponovo ću biti taj koji će klubu davati vetar u leđa sa vama. Nije uvek lako, ali je uvek lepo. Ostajte uz naš Partizan. Crno-bela priča se nastavlja u Grčkoj, u našem bratskom klubu. Zauvek vaš, Ognjen Ugrešić", napisao je Ugrešić.