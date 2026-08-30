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Leao je sa Galatasarajem potpisao četvorogodišnji ugovor, vredan 38 miliona evra.

Leao će u istanbulskom klubu zarađivati 10 miliona evra neto po sezoni, a 20 odsto profita od njegove buduće prodaje biće isplaćeno Milanu.

Poslednjih sedam godina Leao je nastupao za Milan, sa kojim je u sezoni 2021/22. osvojio titulu prvaka Italije, a on je bio proglašen za najkorisnijeg igrača Serije A.

Pored Milana, Leao je igrao i za lisabonski Sporting i francuski Lil.

1/7 Vidi galeriju Rafael Leao Foto: Tiziano Ballabio/IPA Sport / ipa-agency.net / PA Images / Profimedia, Marco Canoniero / Shutterstock Editorial / Profimedia, Matthieu Mirville/ZUMA Press Wir / Shutterstock Editorial / Profimedia

Za reprezentaciju Portugala debitovao je 2021. godine, a sa selekcijom je nastupao na dva svetska prvenstva - u Kataru 2022. i SAD, Kanadi i Meksiku ove godine, kao i na Evropskom prvenstvu 2024. godine.

Sa reprezentacijom Portugala je u sezoni 2024/25. osvojio Ligu nacija.

Galatasaraj će ove sezone u Ligi šampiona igrati protiv Sportinga iz Lisabona (gostovanje), Barselone (domaćini), Lila (gostovanje), Štutgarta (domaćini), Aston Vile (domaćini), AEK-a (gosti), Fejenorda (domaćini) i Pari Sen Žermena (gostovanje).