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Četvrto kolo se igra u šampionatu Švajcarske, a ekipa Lugana koju ćemo uskoro gledati i protiv Crvene zvezde u Ligi konferencija, je kao gost savladala Sion rezultatom 1:2.

Vedć u trećem minutu je Lugano poveo, kada je na asistenciju Grgića, Monkada savladao golmana Raćopija.

Taj rezultat je ostao na snazi sve do 55. minuta, kada je Sion izjednačio golom Botelija, ali se kao ključni detalj ispostavio ulazak u igru Kastra Espinoze.

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On je u 75. minutu zamenio Filstroma, a samo četiri minuta kasnije je postigao pobednosni gol za konačnih 1:2 u korist Lugana.

Lugano sada na vrhu tabele ima maksimalnih 12 bodova posle četiri uzastopne pobede, a Sion je na petom mestu sa šest osvojenih bodova.

Podsetimo, Lugano će u prvom kolu Lige konferencija dočekati Crvenu zvezdu, a meč je zakazan za 15. oktobar u 18.45h.

Kurir sport / Sportske.net

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