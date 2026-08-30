KULJANIN BLISTA POSLE UBEDLJIVE POBEDE ŽELEZNIČARA: "Nagradio me Bog! Imao sam dosta šansi pre toga, nisam ih iskoristio..."
Iako su gosti prvi stigli do prednosti, Železničar je pokazao karakter, preokrenuo rezultat i na kraju ostvario ubedljivu pobedu.
Aleksa Kuljanin bio je jedan od najzapaženijih aktera utakmice – upisao je asistenciju za gol Janka Jevremovića, a potom se i sam upisao u strelce.
Ubedljiva pobeda Železničara, iako utakmica nije tako počela. Radnik je poveo, ali je Železničar ovog puta pokazao karakter.
– Jeste, tako je. Gubili smo 1:0, ali smo svi posle igrali fenomenalno i zasluženo pobedili. Šta više, imali smo mnogo, mnogo šansi i mislim da je ovo realan rezultat.
Kada govorimo o tvom učinku – asistencija za gol Janka Jevremovića, a zatim i pogodak?
– Jeste, jeste. Nagradio me Bog. Imao sam dosta šansi pre toga, nisam ih iskoristio… Evo, sada su došle te šanse. Hvala Bogu, pobedili smo i nadam se da će biti još mnogo toga.
Da li misliš da je ovo jedan od prelomnih trenutaka, posebno nakon teškog perioda koji je iza Železničara, uključujući i izazove u Evropi? Deluje da se vratila energija među igrače.
–Jeste, naravno. Vratila se energija i stvarno mnogo radimo na tome. Moralo je doći kad-tad. Mislim da smo sada uhvatili ritam i, ako Bog da, nastavićemo da pobeđujemo i da igramo dobro.
Kome posvećuješ gol?
– Naravno, mojoj ženi, mom sinu i, naravno, celoj mojoj familiji koja me prati i bodri svaku utakmicu. Njima posvećujem gol i veoma mi je drago. Znaju kroz šta smo sve u poslednje vreme prolazili i drago mi je što sam dao gol.
Na pitanje o tome kroz šta je prolazio u prethodnom periodu, Aleksa je sa osmehom govorio o najlepšem razlogu:
– Mislim, dok se žena porodila… Hvala Bogu, sve je dobro prošlo. Sin je mali, raste i čuvamo ga. Naravno, bio je to težak period za mene. Mlad sam tata i nadam se da će biti lepo kao i do sada i da će biti još dosta golova. Ovo je nagrada za sve, naravno.