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Iako su gosti prvi stigli do prednosti, Železničar je pokazao karakter, preokrenuo rezultat i na kraju ostvario ubedljivu pobedu.

Aleksa Kuljanin bio je jedan od najzapaženijih aktera utakmice – upisao je asistenciju za gol Janka Jevremovića, a potom se i sam upisao u strelce.

Ubedljiva pobeda Železničara, iako utakmica nije tako počela. Radnik je poveo, ali je Železničar ovog puta pokazao karakter.

– Jeste, tako je. Gubili smo 1:0, ali smo svi posle igrali fenomenalno i zasluženo pobedili. Šta više, imali smo mnogo, mnogo šansi i mislim da je ovo realan rezultat.

Kada govorimo o tvom učinku – asistencija za gol Janka Jevremovića, a zatim i pogodak?

– Jeste, jeste. Nagradio me Bog. Imao sam dosta šansi pre toga, nisam ih iskoristio… Evo, sada su došle te šanse. Hvala Bogu, pobedili smo i nadam se da će biti još mnogo toga.

1/8 Vidi galeriju FK Železničar Pančevo nove svlačionice Foto: FK Železničar Pančevo

Da li misliš da je ovo jedan od prelomnih trenutaka, posebno nakon teškog perioda koji je iza Železničara, uključujući i izazove u Evropi? Deluje da se vratila energija među igrače.

–Jeste, naravno. Vratila se energija i stvarno mnogo radimo na tome. Moralo je doći kad-tad. Mislim da smo sada uhvatili ritam i, ako Bog da, nastavićemo da pobeđujemo i da igramo dobro.

Kome posvećuješ gol?

– Naravno, mojoj ženi, mom sinu i, naravno, celoj mojoj familiji koja me prati i bodri svaku utakmicu. Njima posvećujem gol i veoma mi je drago. Znaju kroz šta smo sve u poslednje vreme prolazili i drago mi je što sam dao gol.

Na pitanje o tome kroz šta je prolazio u prethodnom periodu, Aleksa je sa osmehom govorio o najlepšem razlogu: