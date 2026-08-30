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Čelsi je poveo u četvrtom minutu preko Romea Lavije, rezultat je u 14. minutu povećao Pedro Neto, dok je treći gol za domaći tim postigao Žoao Pedro u 32. minutu.

Brajton je smanjio golom Malika Jalkujea u 35. minutu, da bi autogolom Žoaa Pedra Brajton u 63. minutu stigao do samo gola zaostatka.

Čelsi je golom Kola Palmera u 74. minutu poveo sa 4:2, dok je Brajton u samoj završnici, u šestom minutu nadoknade, stigao do trećeg pogotka preko Paskala Grosa.

Foto galerija sa finala FA kupa Foto: Daniel Weir/Sports Press / Zuma Press / Profimedia

Čelsi na trećem mestu Premijer lige ima maksimalnih šest bodova, dok je Brajton osmi sa tri boda.

U narednom kolu Čelsi u gradskom derbiju gostuje Arsenalu, a Brajton dočekuje Lids.

Lids i Brentford su odigrali nerešeno 1:1. Gosti iz Londona poveli su golom Kevina Šadea u 41. minutu, dok je bod Lidsu doneo Dominik Kalvert-Levin u 79. minutu.

Brentford je četvrti sa četiri boda, a isti učinak ima i sedmoplasirani Lids. U sledećem kolu Brentford dočekuje Sanderlend.

Sanderlend je na svom terenu savladao Fulam sa 1:0. Jedini gol postigao je Vilson Izidor u 75. minutu.

Sanderlend na 11. mestu ima tri boda, a Fulam ostaje bez bodova na 15. mestu. Fulam u sledećem kolu dočekuje Kristal Palas.

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Čelsi, navijači, Premijer liga Izvor: FK Čelsi