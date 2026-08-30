KAKVA LUDNICA U PREMOIJER LIGI! Sedam golova na meču Čelsi - Brajton, remi Lidsa i Brentforda u Premijer ligi, Sanderlend
Čelsi je poveo u četvrtom minutu preko Romea Lavije, rezultat je u 14. minutu povećao Pedro Neto, dok je treći gol za domaći tim postigao Žoao Pedro u 32. minutu.
Brajton je smanjio golom Malika Jalkujea u 35. minutu, da bi autogolom Žoaa Pedra Brajton u 63. minutu stigao do samo gola zaostatka.
Čelsi je golom Kola Palmera u 74. minutu poveo sa 4:2, dok je Brajton u samoj završnici, u šestom minutu nadoknade, stigao do trećeg pogotka preko Paskala Grosa.
Čelsi na trećem mestu Premijer lige ima maksimalnih šest bodova, dok je Brajton osmi sa tri boda.
U narednom kolu Čelsi u gradskom derbiju gostuje Arsenalu, a Brajton dočekuje Lids.
Lids i Brentford su odigrali nerešeno 1:1. Gosti iz Londona poveli su golom Kevina Šadea u 41. minutu, dok je bod Lidsu doneo Dominik Kalvert-Levin u 79. minutu.
Brentford je četvrti sa četiri boda, a isti učinak ima i sedmoplasirani Lids. U sledećem kolu Brentford dočekuje Sanderlend.
Sanderlend je na svom terenu savladao Fulam sa 1:0. Jedini gol postigao je Vilson Izidor u 75. minutu.
Sanderlend na 11. mestu ima tri boda, a Fulam ostaje bez bodova na 15. mestu. Fulam u sledećem kolu dočekuje Kristal Palas.