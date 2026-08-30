Karim Benzema raskinuo ugovor sa Al Hilalom i postao slobodan igrač, ali planira nastavak karijere uz nove ponude.
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PUČE TIKVA! Karim Benzema raskinuo ugovor!
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Karim Benzema završava epizodu u Al Hilalu, samo nekoliko meseci nakon dolaska iz Al Itihada.
Francuski napadač će postati slobodan igrač, ali ne planira da se penzioniše, već već ima nekoliko ponuda za nastavak karijere.
Karim Benzema nekada Foto: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia, Pierre-Philippe MARCOU / AFP / Profimedia
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Benzema je u drugom delu sezone ostavio odličan utisak, ali je Al Hilal završio prvenstvo iza šampiona. Njegov odlazak poklapa se sa dolaskom Gabrijela Martinelija iz Arsenala, što je dodatno ubrzalo rastanak.
Sa 38 godina, osvajač Zlatne lopte iz 2022. godine želi još jedan izazov u karijeri.
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