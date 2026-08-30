Suzuki je stigao do het-trika u pobedi Frajburga 4:1 nad Verderom
Fudbal
FRAJBURG RAZMONTIRAO VERDER: "Brazilci iz Brajzgaua" ubedljivo otvorili Bundesligu
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Fudbaleri Frajburga pobedili su danas na svom terenu Verder iz Bremena sa 4:1, u utakmici prvog kola Bundeslige.
Vođstvo Frajburgu doneo je Juito Suzuki u 29. minutu, da bi rezultat povećao hrvatski fudbaler Igor Matanović u 45. minutu.
Bundesliga 2026/27 Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, HMB Media/Heike Feiner / imago sportfotodienst / Profimedia, Hendrik Gräfenkämper / imago sportfotodienst / Profimedia
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Suzuki je u nastavku golovima u 48. i 55. minutu stigao do het-trika, a jedini gol za goste postigao je Darijuš Stalmah u 76. minutu.
U sledećem kolu Frajburg gostuje Paderbornu, dok Verder dočekuje Lajpcig.
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