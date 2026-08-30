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Fudbaleri Mančester junajteda upisali su ubedljivu pobedu protiv Ipsviča rezultatom 5:2 u meču drugog kola Premijer lige.

Junak domaćina bio je Bruno Fernandeš, koji je postigao tri gola i prvi put od uvodne utakmice sezone 2021/22 upisao ligaški het-trik.

Junajted je tako ostvario devetu pobedu u poslednjih deset utakmica na "Old Trafordu" otkako je Majkl Kerik preuzeo ekipu.

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Navijači Zvezde oterali fudbalere Izvor: Kurir