- Najvažnija su tri boda, nije bitan protivnik ili teren ili situacija, naredne nedelje je veoma bitna utakmica, ali prvo morate da osvojite tri boda pre toga. I sledeće nedelje je bitno da se osvoje tri boda. Svaka utakmica je bitna, došli smo da uradimo svoj posao.

- U sebi imam poruku koji vole Zvezdu. Želimo da pobedimo svaku utakmicu 8:0, ali to se ne dešava svaki put u fudbalu, desiće se na nekoj utakmici. Želimo da pobedimo svaku utakmicu, ali ono što nam je potrebno je da budemo mirni. Moramo da pobeđujemo utakmice, da pokažemo da možemo da igramo dobar fudbal. Upoznajemo se još uvek, imam mnogo posla pred sobom, moramo da budemo mirni, počevši od mene. Ne možete da idete 200 km/h non stop, jer se dešavaju nesreće. Isto je i na utakmicama. Sada je situacija kada nam treba ubrzanje. Treba nam mirnoća. Ovo je najbolji način. Kada ste mirni, možete mnogo toga da uradite - rekao je Albert Rijera.