Komo ima četiri boda na četvrtom mestu na tabeli, a Napoli ima bod manje na 12. mestu
Fudbal
FIJASKO NAPOLITANACA: Fudbaleri Koma pobedili Napoli u Seriji A
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Fudbaleri Koma pobedili su večeras na gostujućem terenu Napoli 2:1, u utakmici drugog kola Serije A.
Komo je poveo u 17. minutu golom koji je postigao Martin Baturina, a izjednačio je Rasmus Hejlund u 30. minutu.
Serija A 2026/2027 Foto: Massimo Paolone / Zuma Press / Profimedia, IPA / Sipa Press / Profimedia, NG Chun Yin / Alamy / Profimedia
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Pobedu domaćoj ekipi obezbedio je Anastasios Duvikas u 34. minutu.
Komo ima četiri boda na četvrtom mestu na tabeli, a Napoli ima bod manje na 12. mestu.
U trećem kolu Komo će igrati na gostujućem terenu protiv Đenove, a Napoli će u derbiju u Milanu igrati protiv Intera.
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