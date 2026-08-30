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Deportivo je poveo autogolom koji je postigao Sesar Tarega u 13. minutu, a četiri minuta kasnije prednost je udvostručio Pjer-Emerik Obamejang.

1/6 Vidi galeriju La liga 2026/2027 Foto: Inigo Alzugaray / Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia, LOF Agency, Agencia LOF / Alamy / Profimedia, Maciej Rogowski / imago sportfotodienst / Profimedia

Valensija je smanjila golom Umara Sadika u 26. minutu, a konačan rezultat postavio je njegov saigrač Muktar Dijakabi, koji je postigao autogol u 59. minutu.

Domaći su u trećem minutu nadoknade ostali sa desetoricom, pošto je drugi žuti karton dobio Adrija Altimira.

Deportivo je sedmi na tabeli sa pet bodova, a Valensija ima bod na 17. mestu.