ŠOK NA UBU: Pomoćnik Zemuna javno isprozivao glavnog trenera posle poraza od Crvene zvezde
Fudbaleri Zemuna doživeli su peti poraz u prvenstvu Srbije.
U utakmici petog kola Zemunci su na Ubu poraženi od Crvene zvezde sa 2:0.
Crvena zvezda je povela golom Mirka Ivanića u 57. minutu, kada je glavom zahvatio loptu posle kornera i poslao je u mrežu. Pobedu je obezbedio Abu Fani u drugom minutu nadoknade vremena, udarcem iz okreta sa ivice šesnaesterca.
Posle ove utakmice Zemunci su na začelju sa samo jednim osvojenim bodom, a u nastavku ih očekuje gostovanje lideru Vojvodini.
Ekipu je u međuvremenu napustio trener Milan Kuljić, pa je ekipu na meču protiv crveno-belih vodio dosadašnji pomoćnik Nenad Kiso.
Kiso je u izjavi za TV Arena isprozivao doskorašnjeg šefa.
"Mi smo u nekom procesu da nađemo trenera, to ne možemo da uradimo dok ne raskinemo ugovor sa starim trenerom. Moraju da shvate ljudi da se ne voli Zemun do zadnjeg dinara. Tako da... Nadam se da ćemo to uspeti, da možemo da uradimo nešto i da probamo da ostanemo u ligi. Mislim da ćemo ovako hrabrom igrom uspeti protiv drugih ekipa, Zvezda je veliki zalogaj za nas", rekao je Nenad Kiso.