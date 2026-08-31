Crvena zvezda je povela golom Mirka Ivanića u 57. minutu, kada je glavom zahvatio loptu posle kornera i poslao je u mrežu. Pobedu je obezbedio Abu Fani u drugom minutu nadoknade vremena, udarcem iz okreta sa ivice šesnaesterca.

"Mi smo u nekom procesu da nađemo trenera, to ne možemo da uradimo dok ne raskinemo ugovor sa starim trenerom. Moraju da shvate ljudi da se ne voli Zemun do zadnjeg dinara. Tako da... Nadam se da ćemo to uspeti, da možemo da uradimo nešto i da probamo da ostanemo u ligi. Mislim da ćemo ovako hrabrom igrom uspeti protiv drugih ekipa, Zvezda je veliki zalogaj za nas", rekao je Nenad Kiso.