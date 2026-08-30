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Fudbaleri IMT-a pobedili su večeras kao domaćini u Loznici Mladost iz Lučana 2:0, u utakmici sedmog kola Super lige Srbije.

Golove su postigli Žozue Tiendrebogo u 37. i Šarli Keita u 84. minutu.

FK IMT 2026/27 Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

 Posle četvrte pobede IMT se popeo na treće mesto na tabeli sa 13 bodova.

Mladost je pretrpela prvi poraz u sezoni i ima 10 bodova na četvrtom mestu na tabeli.

U sledećem kolu IMT će igrati na gostujućem terenu protiv OFK Beograda, a Mladost će dočekati Radnički iz Niša.

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Grobari na meču Partizan - IMT Izvor: Kurir