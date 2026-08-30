Aktuelni šampion je prvi sa svih šest bodova, a Kaljari ima tri boda na 13. mestu
Fudbal
FAVORITI SIGURNI: Pobede Intera i Lacija u Seriji A
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Fudbaleri Intera pobedili su večeras na gostujućem terenu Kaljari 1:0, u utakmici drugog kola Serije A.
Jedini gol postigao je Hakan Čalhanoglu u devetom minutu.
Serija A 2026/2027 Foto: Massimo Paolone / Zuma Press / Profimedia, IPA / Sipa Press / Profimedia, NG Chun Yin / Alamy / Profimedia
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Aktuelni šampion je prvi sa svih šest bodova, a Kaljari ima tri boda na 13. mestu.
U trećem kolu Inter će u derbiju dočekati Napoli, a Kaljari će dočekati Leče.
Fudbaleri Lacija pobedili su na svom tereu u Rimu Đenovu 1:0.
Pobedonosni gol postigao je Davide Fratezi u 25. minutu.
I Lacio ima šest bodova i zauzima četvrto mesto, dok je Đenova pretrpela oba poraza i 16. je na tabeli.
Lacio će u sledećem kolu igrati na gostujućem terenu protiv Udinezea, a Đenova će dočekati Komo.
Ranije danas Komo je kao gost pobedio Napoli 2:1.
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