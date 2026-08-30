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Jedini gol postigao je Hakan Čalhanoglu u devetom minutu.

1/7 Vidi galeriju Serija A 2026/2027 Foto: Massimo Paolone / Zuma Press / Profimedia, IPA / Sipa Press / Profimedia, NG Chun Yin / Alamy / Profimedia

Aktuelni šampion je prvi sa svih šest bodova, a Kaljari ima tri boda na 13. mestu.

U trećem kolu Inter će u derbiju dočekati Napoli, a Kaljari će dočekati Leče.

Fudbaleri Lacija pobedili su na svom tereu u Rimu Đenovu 1:0.

Pobedonosni gol postigao je Davide Fratezi u 25. minutu.

I Lacio ima šest bodova i zauzima četvrto mesto, dok je Đenova pretrpela oba poraza i 16. je na tabeli.

Lacio će u sledećem kolu igrati na gostujućem terenu protiv Udinezea, a Đenova će dočekati Komo.

Ranije danas Komo je kao gost pobedio Napoli 2:1.