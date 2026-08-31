Ekipa iz Bilbaa je ostvarila prvu pobedu u prvenstvu ove sezone
Fudbal
PRVENAC BASKIJACA: Atletik Bilbao pobedio Seltu u Primeri
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Fudbaleri Atletik Bilbaa pobedili su večeras u Vigu domaću Seltu 2:0, u utakmici trećeg kola španskog prvenstva.
Atletik je poveo golom koji je Aleks Berenger postigao u 20. minutu, a dva minuta kasnije konačan rezultat postavio je Robert Navaro.
La liga 2026/2027 Foto: Inigo Alzugaray / Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia, LOF Agency, Agencia LOF / Alamy / Profimedia, Maciej Rogowski / imago sportfotodienst / Profimedia
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Ekipa iz Bilbaa je ostvarila prvu pobedu u prvenstvu ove sezone i ima tri boda na 12. mestu na tabeli.
Selta je i dalje bez pobede i zauzima 17. mesto sa jednim bodom.
Ranije danas Real Madrid je pobedio Malagu 4:0, a Deportivo je pobedio Valensiju 3:1.
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