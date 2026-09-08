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Kristijano Ronaldo nesumnjivo je jedan od najboljih fudbalera svih vremena.

No, oni koji ga ne vide poziciji najboljeg svih vremena, uglavnom ističu činjenicu da sa reprezentacijom Portugala ima samo jednu titulu.

I to onu sa Evropskog prvenstva 2016. godine. Trijumf "Navigatorima" usred Pariza doneo je Eder Lopes golom u 109. minutu finala sa Francuskom. A tadašnji napadač Lila nije uopšte trebao da igra na toj utakmici.

No, krenimo redom.

1/5 Vidi galeriju Eder Lopes Foto: Guibbaud Christophe / Abaca Press / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia, Vladimir Pesnya / Sputnik / Profimedia

Odrastao u sirotištu

Eder Lopes je rođen u zapadnoafričkoj državi Gvineji Bisao, bivšoj koloniji Portugala. Imao je samo dve godine kada se porodica preselila u Lisabon. Njegov otac je već živeo u Portugalu sa novom porodicom, pa je put nove zemlje krenuo sa majkom.

Jedna od tamnih mrlja je slučaj njegovog oca Filomena Antonija Lopesa. On od 2003. godine služi doživotnu robiju zbog ubistva Ederove maćehe Domingase Olivaise. Kako je dokazano na sudu, on je pokupio svoju partnerku sa posla, napao u kolima, gde ju je prvo onesvestio udarcima a potom zadavio i njeno telo bacio u reku. Tokom suđenja se ispostavilo i da Portugal traži njegovo izručenje zbog tri oružane pljačke.

Taj trenutak, kada je imao 12 godina, kao i siromaštvo i patnja, naterali su ga da je tokom odrastanja u par navrata bio blizu odluke da okonča sebi život.

Pošto roditelji nisu mogli da se brinu o njemu, sa samo osam godina je otišao u sirotište u gradu Koimbra.

Često je upadao u probleme baš zato što je mnogo voleo loptu i fudbal. Često je bežao sa časova da bi na ulici pikao loptu sa vršnjacima. Pri tom, bos je igrao fudbal na terenima punim srče od flaša.

To mu se konačno isplatilo kada su neki lokalni momci primetili njegov talenat. Priključen je jednoj fudbalskoj akademiji, a ubrzo je njegov kvalitet došao do izražaja.

Sa 18 godina se pridružio portugalskom drugoligaškom timu Turizense, gde je mesečno zarađivao oko 400 evra. Platu je uredno slao majci sa kojom je u međuvremenu obnovio kontakt.

No, njegova karijera je konačno krenula usponom. Prešao je u Akademiku, pa u Bragu, a stigao je i poziv reprezentacije.

Gol koji je promenio živote mnogima

Francuska i Portugal su izborili pravo da 16. juna 2016. godine u Parizu igraju finale Evropskog prvenstva.

Eder je do tada malo igrao, prosto, bio je zamena Kristijanu Ronaldu.

Dva dana uoči finala na svom Fejsbuk profilu uputio je misterioznu poruku: "Samo napred, potcenjujte me".

Eder nije trebao da igra finale. Međutim, kapiten Kristijano Ronaldo je zadobio povredu kolena i morao je da bude iznet na nosilima u suzama.

I onda trenutak slave. Svi su već videli penal seriju. Ali, Eder je pobegao svom čuvaru i opalio sa oko 25 metara. Na iznenađenje svih, lopta se zabila u sam desni donji ugao gola Francuske.

Po završetku meča selektor Portugalije Fernando Santos dao je čuvenu izjavu: "Ružno pače je došlo i dalo gol. Sada je prelepi labud".

Eder je dve godine igrao u Lilu i često je bio predmet zvižduka francuskih navijača.

Potom je usledio transfer u Rusiju, gde je od 2017. do 2021. godine nosio dres Lokomotive iz Moskve.

Penzionisao se 2022. godine posle sezone provedene u Al Raedu iz Saudijske Arabije.

Čovek zvani trofej

Iako u karijeri nije nigde igrao bitnu ulogu, gotovo u svakom timu za koji je igrao, je osvajao trofeje.

Sa Akademikom je osvojio Kup Portuglaije, a sa Bragom Liga kup Portugalije.

Sa Lokomotivom je osvojio prvenstvo, Kup i Superkup Rusije.

U braku je sa belgijskim modelom Sanom Laderom. Par ima dva sina, Kaija i Rija.

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