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Dominik Livaković napravio je veliki transfer i stigao u Barselonu kao jedan od najiskusnijih hrvatskih golmana, ali se sada našao u ulozi koju je malo ko očekivao. Hansi Flik ga vidi kao "golmana za budućnost", i to sa 31 godinom!

Još veće iznenađenje predstavlja činjenica da se hijerarhija među stativama zasad neće menjati. Đoan Garsija ostaje prvi izbor, dok iskusni poljski golman Vojčeh Ščensni i dalje ima poverenje nemačkog stručnjaka kao njegova prva zamena.

Kada je upitan da li će Livaković preuzeti mesto drugog golmana, Flik je bio kratak i jasan:

"Ne! Zadovoljni smo Ščensnim."

A onda je objasnio šta Barselona zapravo očekuje od hrvatskog reprezentativca.

"Dominik tačno zna kakva je situacija. Zadovoljni smo što imamo tako iskusnog golmana na raspolaganju, ali on je doveden zbog budućnosti. To je bila ideja", rekao je Flik.

Golman za budućnost sa 31 godinom?!

Upravo je ova Flikova formulacija posebno zanimljiva.

Livaković nije mladi talenat koji tek treba da se dokaže. Ima 31 godinu, 79 nastupa za Hrvatsku i ogromno međunarodno iskustvo, a branio je na čak tri Svetska prvenstva.

Sa reprezentacijom Hrvatske osvojio je srebrnu medalju na Mundijalu 2018. godine i bronzu četiri godine kasnije u Kataru.

Ipak, Barselona ga je dovela sa idejom da bude deo dugoročnog plana.

Čovek koji je godinama bio prvi izbor Hrvatske sada mora da čeka svoju priliku u jednom od najvećih klubova sveta.

1/5 Vidi galeriju Dominik Livaković Foto: Sergei GAPON / AFP / Profimedia, EPA

Garsija prvi, Ščensni ispred Livakovića

Đoan Garsija zasad je neprikosnoven na golu Barselone. Španski čuvar mreže započeo je sezonu kao prvi izbor i za sada uživa potpuno poverenje trenera.

Iza njega je Ščensni.

Flik je jasno stavio do znanja da trenutno nema nameru da menja tu hijerarhiju.

To Livakovića ostavlja u veoma neobičnoj situaciji. Stigao je iz Fenerbahčea sa velikim iskustvom i ugovorom do 2030. godine, ali trenutno nije ni druga opcija na golu katalonskog velikana.

Barselona ga vidi kao dugoročnu opciju

Zanimljivo je da je Barselona i ranije razmatrala mogućnost da Livaković bude prosleđen na pozajmicu.

Ideja je bila da hrvatski golman ode negde gde bi imao kontinuitet, a zatim se vrati u Barselonu kada se otvori mesto među stativama.

U međuvremenu je klub odlučio da ga zadrži, ali njegovo mesto u ekipi i dalje nije potpuno definisano.

Postoji mogućnost da ostane kao treći golman, ali i da ode na jednogodišnju pozajmicu. Konačna odluka zavisiće od Barselone i situacije do zatvaranja prelaznog roka.