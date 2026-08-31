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Nakon što su otvorili sezonu sa četiri remija, pa zatim zabeležili dve pobede, a drugu protiv Partizana u prethodnom kolu, fudbaleri Mladosti su doživeli i prvi poraz u Super ligi Srbije.

Mladost Lučani - Partizan Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com, TV Arena sport / Screenshot

Ekipa iz Lučana je kao gost poražena od IMT-a rezultatom 2:0.

Golove za IMT, koji je zaslužio trijumf, postigli su Tiendrebeogo u 37. minutu i Keita u 84. minutu.

Pogledajte najzanimljivije detalje sa ove utakmice:

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Bonus video:

01:15
Ivica Ilijev Izvor: Kurir