Crvena zvezda je ostala jedini neporaženi tim u aktuelnoj sezoni Super lige Srbije.
SUPER LIGA SRBIJE
ZVEZDA OSTALA JEDINA NEPORAŽENA EKIPA! Srušili su Partizan, pa izgubili prvu utakmicu u Super ligi!
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Nakon što su otvorili sezonu sa četiri remija, pa zatim zabeležili dve pobede, a drugu protiv Partizana u prethodnom kolu, fudbaleri Mladosti su doživeli i prvi poraz u Super ligi Srbije.
Mladost Lučani - Partizan Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com, TV Arena sport / Screenshot
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Ekipa iz Lučana je kao gost poražena od IMT-a rezultatom 2:0.
Golove za IMT, koji je zaslužio trijumf, postigli su Tiendrebeogo u 37. minutu i Keita u 84. minutu.
Pogledajte najzanimljivije detalje sa ove utakmice:
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