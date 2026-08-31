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Vest o njegovoj smrti objavio je FK Košice, kojo ga je opisao kao golmansku legendu kluba.

Olejar je rođen 29. avgusta 1959. godine, a fudbalski put počeo je u rodnim Dvoriankama. Preko Slavoj Trebišova stigao je do velikog transfera koji će obeležiti njegovu karijeru prelaska u Spartu Prag.

U dresu praškog velikana Olejar je dobio priliku da se takmiči na najvišem nivou tadašnjeg čehoslovačkog fudbala.

Za Spartu je nastupao tokom sezone 1983/84, u kojoj je klub imao jednu od najuspešnijih evropskih kampanja. Pražani su osvojili prvenstvo Čehoslovačke i Kup Čehoslovačke, dok su u Kupu UEFA stigli do četvrtfinala.

Posebno se pamti njihov evropski okršaj sa Real Madridom. Sparta je u šesnaestini finala eliminisala španskog velikana ukupnim rezultatom 4:3, a Olejar je bio deo ekipe koja je ostvarila jednu od značajnijih evropskih pobeda kluba.

To je bio jedan od vrhunaca njegove igračke karijere.

Dve titule sa Spartom

Olejar je sa Spartom osvojio dve uzastopne titule prvaka Čehoslovačke, 1984. i 1985. godine.

U tom periodu Sparta je predstavljala jednu od najjačih ekipa u zemlji, a konkurencija za mesto među stativama bila je izuzetno jaka. Ipak, Olejar je uspeo da bude deo generacije koja je ostavila trag u istoriji kluba.

Njegov boravak u Pragu omogućio mu je da iskusi i evropske utakmice protiv velikih klubova, što je tada predstavljalo ogroman uspeh za fudbalera iz istočne Slovačke.

Povratak u Košice

Posle perioda provedenog u Pragu, Olejar je najveći deo nastavka karijere vezao za Košice.

U gradu u kojem je kasnije postao jedna od prepoznatljivih figura fudbala, nastupao je za lokalne klubove, a njegov doprinos ostao je posebno upamćen u istoriji košičkog fudbala.

Jedan od zanimljivijih trenutaka njegove karijere dogodio se kada je sa Košicama stigao do finala Kupa Čehoslovačke. U velikom finalu njegov tim napravio je senzaciju i savladao upravo Spartu Prag rezultatom 5:1.

Tako je Olejar protiv kluba sa kojim je prethodno osvajao trofeje stigao do jednog od svojih najvećih uspeha u završnici karijere.

Tokom karijere Olejar je uspeo da osvoji značajne trofeje i da se takmiči protiv nekih od najvećih klubova tog vremena. Karijera posle fudbala

Olejar se nakon završetka igračke karijere nije potpuno udaljio od fudbala.

Ostao je povezan sa sportom i radio sa mlađim kategorijama, prenoseći iskustvo novim generacijama golmana. Deo svog trenerskog rada proveo je i van Slovačke, uključujući angažman u Kuvajtu.

Zbog svega što je uradio tokom karijere, u Košicama je ostao upamćen kao jedan od značajnih golmana tamošnje fudbalske istorije.

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