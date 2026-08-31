Slušaj vest

Trener fudbalera Real Madrida Žoze Morinjo pozvao je na strpljenje kada je u pitanju Jan Diomande, skupo plaćeno pojačanje koje još nije zablistalo za svoj novi klub nakon tri ulaska sa klupe.

Ovaj 19-godišnji reprezentativac Obale Slonovače prešao je u Real iz Lajpciga ranije ovog meseca za prijavljenu sumu od 125 miliona evra. Igrao sinoć u pobedi Reala protiv Malage od 4:0 u Primeri, ali ponovo nije uspeo da ponovi formu koju je prikazivao u Bundesligi prošle sezone ili sa Obalom Slonovače na Svetskom prvenstvu.

1/4 Vidi galeriju Jan Diomande Foto: William Volcov / imago sportfotodienst / Profimedia, Terence Lewis/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

"On mora da ide korak po korak. Igrao je po 20, 15 ili 30 minuta u ova tri meča do sada. Radi dobro i mnogo. Skroman je i željan da uči i radi. Sluša mene i svoje saigrače. On će napredovati", rekao je Morinjo.

Portugalski trener je rekao da ne može da se fokusira na visinu Diomandeovog transfera, već da umesto toga vidi mladog igrača sa ogromnim potencijalom.

"Strpljenje. Obično, kada ljudi pričaju o tako ogromnoj cifri, očekuju nekoga ko dođe i odmah pokori svet. To ovde nije slučaj. Veoma je mlad, ali ima neverovatan potencijal. Samo polako, strpljenje", rekao je Morinjo.

Diomande je prošle sezone postigao 12 golova i zabeležio devet asistencija na 33 utakmice u Bundesligi, a zatim je imao sjajno Svetsko prvenstvo pre nego što je Obala Slonovače eliminisana od Norveške u osmini finala.

Real će igrati protiv Betisa u petak u Primeri, pre nego što dočeka Inter u Ligi šampiona 8. septembra.