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Radi se o početnoj pozajmici, preneli su italijanski mediji.

Kako piše "Skaj sport Italija", Totenhem je dao zeleno svetlo Saru da otputuje u Italiju kako bi kompletirao svoj transfer u Juventus.

Ugovor, kako se navodi, sadrži obavezu otkupa za 25,6 miliona funti ako se ispune određeni uslovi u vezi sa njegovim učinkom.

1/4 Vidi galeriju Pape Matar Sar Foto: VINCE MIGNOTT/EPA, Kin Cheung/AP, John Walton/PA

Sar je jedan od trojice igrača koji bi mogli da napuste Totenhem pre isteka prelaznog roka, uz Rišarlisona i Kevina Dansa.

Ako se ovaj transfer realizuje, Sar će postati osmo pojačanje Juventusa u letnjem prelaznom roku.

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