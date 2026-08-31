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Akademija FK Sarajevo zvanično je prekinula saradnju sa petnaestogodišnjim golmanom Veljkom Vučetićem, a povod za ovu odluku bile su objave vezane za Ratka Mladića.

Uprava kluba reagovala je nakon što se u javnosti pojavio snimak na kojem otac mladog čuvara mreže veliča nedavno preminulog generala, što je stariji Vučetić dodatno delio i na svojim privatnim profilima na društvenim mrežama.

Zbog toga je saradnja sa talentovanim čuvarom mreže ekspresno okončana.

- Hvala ti za sve generale - pisao je stariji Vučetić uz "hešteg" #RatkoMladić.

Ratko Mladić Foto: Jerry Lampen / AFP / Profimedia, Peter Dejong / AFP / Profimedia, Profimedia

- Obaveštavamo javnost da Veljko Vučetić od danas više nije deo Akademije FK Sarajevo - stoji u kratkom saopštenju kluba.

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Foto: Instagram / fks_akademija

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