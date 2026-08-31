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‍Kako je saopštila Zvezda, karte za 180. "večiti" derbi su puštene u onlajn prodaju, dok će na blagajnama stadiona "Rajko Mitić" biti dostupne od četvrtka.

Ulaznice će se na blagajnama stadiona prodavati u četvrtak i petak od 10.00 do 18.00, u subotu od 11.00. do 16.00, kao i na dan meča od 12.00 pa sve do početka duela.

1/50 Vidi galeriju FK Crvena zvezda - FK Partizan (večiti derbi) Foto: Ilija Ilić

Cene ulaznica za severnu tribinu je 600 dinara, za istočnu 1.000, a za zapadnu tribinu 1.200 dinara. Za ulaznice za tribinu "Siniša Mihajlović" biće potrebno izdvojiti 2.500 dinara.

Utakmica osmog kola između Crvene zvezde i Partizana na programu je u nedelju od 19.00.