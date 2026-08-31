Fudbaleri Crvene zvezde će u nedelju, 6. septembra ugostiti ekipu Partizana u okviru osmog kola Super lige Srbije, a svi navijači ulaznice mogu obezbediti od danas onlajn putem.
Fudbal
ZVEZDA SE OGLASILA! Važno obaveštenje za navijače pred 180. večiti derbi!
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Kako je saopštila Zvezda, karte za 180. "večiti" derbi su puštene u onlajn prodaju, dok će na blagajnama stadiona "Rajko Mitić" biti dostupne od četvrtka.
Ulaznice će se na blagajnama stadiona prodavati u četvrtak i petak od 10.00 do 18.00, u subotu od 11.00. do 16.00, kao i na dan meča od 12.00 pa sve do početka duela.
FK Crvena zvezda - FK Partizan (večiti derbi) Foto: Ilija Ilić
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Cene ulaznica za severnu tribinu je 600 dinara, za istočnu 1.000, a za zapadnu tribinu 1.200 dinara. Za ulaznice za tribinu "Siniša Mihajlović" biće potrebno izdvojiti 2.500 dinara.
Utakmica osmog kola između Crvene zvezde i Partizana na programu je u nedelju od 19.00.
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