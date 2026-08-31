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Prelazni rok ulazi u završnicu, a sve je izvesnije da ćemo videti još jedan spektakularan transfer!

Argentinski reprezentativac Enco Fernandez mogao bi da napusti Čelsi i karijeru nastavi u redovima Mančester sitija.

Odlazak Fernandeza iz Londona trenutno je jedna od glavnih tema na Ostrvu, a situacija bi mogla da bude rešena već u samom finišu prelaznog roka.

Argentinac je već nekoliko dana predmet interesovanja Mančester Sitija, a najnovije informacije sa Ostrva ukazuju na to da je posao ozbiljno uznapredovao.

Mančester siti sprema pravo bogatstvo

Klubovi su, navodno, u završnoj fazi pregovora, a ukoliko sve bude išlo prema planu, Mančester Siti bi za Fernandeza mogao da izdvoji oko 140 miliona evra sa bonusima.

To bi bio ogroman posao, kako za klub iz Mančestera, tako i za Čelsi, koji bi za svog vezistu dobio pravo bogatstvo.

Fernandez je u Čelsi stigao početkom 2023. godine, kada je londonski klub za njega platio Benfiki ogroman novac.

Argentinski vezista je u međuvremenu postao jedan od najvažnijih igrača ekipe, a sa "Plavcima" ima ugovor sve do leta 2032. godine.

1/4 Vidi galeriju Enco Fernandez Foto: Paul Phelan / imago sportfotodienst / Profimedia, Phil Oldham / Shutterstock Editorial / Profimedia, EPA/FRIEDEMANN VOGEL

Koliko je Fernandes bio važan za Čelsi najbolje pokazuju njegove brojke iz prethodne sezone.

Argentinac je nastupio na čak 54 utakmice u svim takmičenjima, postigao 15 golova i upisao još sedam asistencija.

Takva statistika dodatno objašnjava zbog čega je Mančester Siti spreman da ode toliko daleko u pregovorima.

Do kraja prelaznog roka ostalo je veoma malo vremena, ali upravo tada često dolazi do najvećih transfer bombi.

A ukoliko ne bude velikog preokreta, Enco Fernandez bi uskoro mogao da obuče dres Mančester Sitija.

Transfer vredan oko 140 miliona evra bio bi jedan od najvećih poslova ovog prelaznog roka.