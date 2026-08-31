KRICI ODZVANJALI STADIONOM, FUDBALER SE PREVIJAO OD BOLOVA NA TERENU! Jeziva povreda u Srbiji! Svi su se hvatali za glavu, odmah prevezen u bolnicu! VIDEO
Derbi šestog kola Prve lige Srbije između dve vodeće ekipe, OFK Vršca i čačanskog Borca, pripao je gostima koji su slavili sa 2:1 zahvaljujući sjajnom pogotku Milana Jevtovića, ali je čitav meč ostao u duploj senci stravične povrede Stefana Đurića u samom finišu susreta.
Do jezive scene došlo je na polovini domaćih, gde su u duel za loptu ušli Đurić i fudbaler Vršca Ezekijel Atem. Nakon izuzetno snažnog kontakta, Đurić je poleteo i izuzetno nezgodno pao na travu, posle čega je odmah počeo da se previja od nesnosnih bolova.
Čim su mu saigrači prišli, videli su da je reč o teškom prelomu ruke. Prizor je bio toliko uznemirujući da su se mnogi akteri na terenu uhvatili za glavu, dok je strelac odlučujućeg gola Jevtović u jednom momentu morao i da se okrene jer nije mogao da gleda povređenog klupskog kolegu.
Medicinska ekipa je ekspresno utrčala na teren, pružila mu prvu pomoć, nakon čega je Đurić kolima hitne pomoći hitno prevezen u bolnicu.