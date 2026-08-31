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Derbi šestog kola Prve lige Srbije između dve vodeće ekipe, OFK Vršca i čačanskog Borca, pripao je gostima koji su slavili sa 2:1 zahvaljujući sjajnom pogotku Milana Jevtovića, ali je čitav meč ostao u duploj senci stravične povrede Stefana Đurića u samom finišu susreta.

Do jezive scene došlo je na polovini domaćih, gde su u duel za loptu ušli Đurić i fudbaler Vršca Ezekijel Atem. Nakon izuzetno snažnog kontakta, Đurić je poleteo i izuzetno nezgodno pao na travu, posle čega je odmah počeo da se previja od nesnosnih bolova.

1/6 Vidi galeriju Tuča na meču Dinamo Jug - OFK Vršac Foto: Printscreen / Instagram / 𝗜𝗻𝗳𝗼 𝗦𝗽𝗼𝗿𝘁 𝗦𝗿𝗯𝗶𝗷𝗮 🇷🇸

Čim su mu saigrači prišli, videli su da je reč o teškom prelomu ruke. Prizor je bio toliko uznemirujući da su se mnogi akteri na terenu uhvatili za glavu, dok je strelac odlučujućeg gola Jevtović u jednom momentu morao i da se okrene jer nije mogao da gleda povređenog klupskog kolegu.

Medicinska ekipa je ekspresno utrčala na teren, pružila mu prvu pomoć, nakon čega je Đurić kolima hitne pomoći hitno prevezen u bolnicu.