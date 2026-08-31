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Mladi fudbaleri Crvene zvezde rođeni 2016. godine osvojili su prvo mesto na osmom internacionalnom Borac kupu, koji se održao u Kneževim Vinogradima, u Hrvatskoj.

Crveno-beli su prikazali sjajne igre tokom čitavog takmičenja i zasluženo stigli do prvog mesta. Izabranici trenera Ognjena Purića prošli su grupnu fazu sa maksimalnim učinkom, savladavši Borac iz Banjaluke (3:0).

Dobre partije nastavile su se i u eliminacionoj fazi, gde su u četvrtfinalu mladi biseri savladali Vojvodinu na penale (7:6), nakon čega su u polufinalu bili bolji od Dinama iz Zagreba (3:2), dok su u finalu ubedljivo savladali Sarajevo sa 4:0.

Dvojac iz ove ekipe odlikovan je i pojedinačnim nagradama. Mihajlo Živanović i Petar Danilović uvršteni su u idealan tim turnira, dok je Petar proglašen i za najboljeg igrača istog. Inače, mladi Danilović važi za jednog od najboljih igrača svoje generacije u regionu.

1/3 Vidi galeriju Zvezda i Dušanovac pokorili Hrvatsku! Foto: Privatna arhiva

Uz Zvezdu, obraz omladinskog srpskog fudbala osvetlao je i Dušanovac, koji je za razliku od Zvezde koja se takmičilia u takozvanoj Ligi šampiona igrao u UEFA ligi i dogurao do finala, gde je zaustavljen od Šturma iz Graca, ali tek nakon penala.

Zablistao je mladi Nikša Radivojević, dečak rođen 2017. godine (godinu dana mlađi od ostalih takmičara), koji je postigao najviše golova i proglašen je za najboljeg strelca turnira. Vredi istaći i da Radivojević osim za Dušanovac godinama igra i za crveno-bele sa velikim uspehom.

Za Crvenu zvezdu u Hrvatskoj su nastupali: Lapčević, Janković, Bošković, Vuković, Bisić, Marković, Ostojić, Živanović, Kaličanin, Danilović, Tofilovski, Kalabić, Rakočević, Ponorac.

Za Dušanovac su pod budnim okom trenera Dejana Cvjetićanina igrali: Mutavdžić, Petronijević, Zakonović, Milovanović, Pejović, Vukajlović, Čorbić, Radovanović, Vulić, Radivojević, Andrejić, Nikolić, Lazić i Štrbac.

Na turniru su učestvovali jedni od najboljih klubova u regionu, a nastupali su Partizan, Hajduk Split, Rijeka, Lokomotiva Zagreb, Ferencvaroš, Olimpija Ljubljana, Puškaš Akademija, Šturm Grac i mnogi drugi.