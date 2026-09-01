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Radi se o 21-godišnjem estonskom napadaču, koji je došao na pozamicu iz drugog tima solunskog PAOK-a.

„Počeo sam da se bavim fudbalom u Estoniji, sa 16 godina sam se preselio u Portugal, gde sam bio u akademiji Benfike. Posle četiri godine u Lisabonu, prešao sam u PAOK, igrao sam za „B“ tim, a sada dolazim na pozajmicu u Čukarički. Želja mi je da igram u superligaškom rangu, u prvom timu, a tu priliku ću dobiti u novom klubu“, kazao je Mustma, koji je potom dodao:

„Prvi utisci su odlični, svi su vrlo ljubazni, klub je odlično organizovan, zadovoljstvo je biti ovde. Raspitao sam se dosta o Čukaričkom, ovo je klub koji često zna da pomrsi račune najjačim ekipama u Srbiji, uostalom i često je u vrhu tabele. Takođe, po transferima koje je ostvario, jasno mi je da mladi igrači dobijaju šansu i to je ono što me je i najviše privuklo. Sviđa mi se filozofija kluba, da imaju poverenja u lade igrače“.

1/10 Vidi galeriju Crvena zvezda - Čukarički Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Mustma može da igra na dve pozicije u timu, a nastupao je i za sve nacionalne selekcije Estonije.

„Igram napadača, ali sam bio i na poziciji desnog ofanzivnog veznog. Imam iskustvo igranja u mlađim selekcijama Estonije, ali i šest nastupa za „A“ tim, poslednje na Baltičkom Kupu ovog leta. Postigao sam i jedan gol, a nadam se da će ih biti još i da će mi igre u Čukaričkom u tome pomoći“, kazao je Mustma.