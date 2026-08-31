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Mladi fudbaler veznog reda je istakao da je zadovoljan zbog selidbe u Solun.

"Zadovoljstvo je biti član ovako velikog kluba. Srećan sam, jer je moja želja bila da dođem ovde, u ovaj grad. Jedva čekam da zaigram na ovom stadionu i osetim podršku navijača", rekao je Ognjen Ugrešić.

Poznata je jaka povezanost između PAOK-a i Partizana i njihovih navijača.

"Mi smo crno-bela porodica. Naši klubovi su bratski, a navijači su braća. Znam šta to znači. Imao sam i druge opcije, ali sam izabrao PAOK jer volim crno-bele boje, atmosferu i ove ljude".

1/10 Vidi galeriju Ognjen Ugrešić Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe

Govorio je i o kapitenu PAOK-a, Andriji Živkoviću.

"Naravno da poznajem Andriju, nekoliko puta smo igrali zajedno za reprezentaciju. Takođe, kada sam bio dete, on je igrao za Partizan i gledao sam ga sa tribina. Poznajem i Šerifa Endijaja, bili smo rivali dok je nastupao za Crvenu zvezdu".

Zanimalo je grčke novinare i kako je Ognjen dobio nadimak "srpski Džud Belingem".

"Možda zato što imamo sličan stil igre. Mnogo trčim, igram u oba pravca, od jednog do drugog šesnaesterca. Znam da igram odbranu, ali i da postižem golove. Kada je reč o ofanzivnim igračima, moj idol je Kristijano Ronaldo, a među vezistima Džud Belingem", zaključio je Ugrešić.

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