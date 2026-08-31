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Time su „Orlovi” upisali prve bodove na šampionatu, uspešno se oporavivši od uvodnog poraza protiv Brazila (6:2).

Srbija je došla do vođstva već u četvrtom minutu meča zahvaljujući pravoj majstoriji Dejana „Bosketa” Damjanovića. On je izbio sam ispred golmana Hernandeza i elegantnim "bockanjem" matirao čuvara mreže SAD za rano odlepljivanje.

Iako je Ortiz uspeo da vrati Amerikance u igru i donese izjednačenje, naši reprezentativci su u drugom poluvremenu ubacili u brzinu više. Pobedu i ključna tri boda Srbiji u nastavku su osigurali pogoci Milana Prerendije i Petra Ristića.

1/6 Vidi galeriju Dejan Damjanović Foto: Amphol Thongmueangluang / Zuma Press / Profimedia, TOSHIFUMI KITAMURA / AFP / Profimedia, William WEST / AFP / Profimedia

Inače, strelac prvog gola Dejan Damjanović Boske dobro je poznato ime u svetu velikog fudbala — tokom bogate karijere branio je boje reprezentacije Crne Gore i izrastao u živu legendu azijskog fudbala, gde je nastupao od 2007. pa sve do 2023. godine kada je zvanično okačio kopačke o klin.