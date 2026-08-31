SRBIN POSTIGAO NAJLEPŠI GOL NA SVETSKOM PRVENSTVU! Ova umetnost obilazi planetu, evo mogu samo pravi majstori! Pogledajte EVROGOL za TV špice! VIDEO
Time su „Orlovi” upisali prve bodove na šampionatu, uspešno se oporavivši od uvodnog poraza protiv Brazila (6:2).
Srbija je došla do vođstva već u četvrtom minutu meča zahvaljujući pravoj majstoriji Dejana „Bosketa” Damjanovića. On je izbio sam ispred golmana Hernandeza i elegantnim "bockanjem" matirao čuvara mreže SAD za rano odlepljivanje.
Iako je Ortiz uspeo da vrati Amerikance u igru i donese izjednačenje, naši reprezentativci su u drugom poluvremenu ubacili u brzinu više. Pobedu i ključna tri boda Srbiji u nastavku su osigurali pogoci Milana Prerendije i Petra Ristića.
Inače, strelac prvog gola Dejan Damjanović Boske dobro je poznato ime u svetu velikog fudbala — tokom bogate karijere branio je boje reprezentacije Crne Gore i izrastao u živu legendu azijskog fudbala, gde je nastupao od 2007. pa sve do 2023. godine kada je zvanično okačio kopačke o klin.