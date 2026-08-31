Fudbaler Crvene zvezde Mirko Ivanić je na utakmici protiv Zemuna ispisao istoriju.
USPEH
ISTORIJSKI! Mirko Ivanić stigao do fenomenalnog poduhvata u Crvenoj zvezdi
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Crvena zvezda je kao gost pobedila Zemun rezultatom 2:0 na utakmici koja je u okviru 7. kola Super lige Srbije odigrana u Ubu.
Strelac jednog od dva pogotka je došao do brojke od 100 postignutih golova za Zvezdu i to na svojoj 350. utakmici u crveno-belom dresu.
Mirko Ivanić je simbol i jedan od najvažnijih i najboljih fudblaera jedne od najuspešnijih era u klupskoj istoriji, pa ovakve brojke ni ne treba da čude.
Mirko Ivanić Foto: Www.crvenazvezdafk.com
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U Crvenu zvezdu je stigao u zimskom prelaznom roku 2019. godine.
Svake godine je igrao barem grupnu fazu nekog od evropskih takmičenja, osvojio je osam šampionskih titula i šest puta Kup Srbije sa klubom iz Ljutice Bogdana.
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