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Crvena zvezda je kao gost pobedila Zemun rezultatom 2:0 na utakmici koja je u okviru 7. kola Super lige Srbije odigrana u Ubu.

Strelac jednog od dva pogotka je došao do brojke od 100 postignutih golova za Zvezdu i to na svojoj 350. utakmici u crveno-belom dresu.

Mirko Ivanić je simbol i jedan od najvažnijih i najboljih fudblaera jedne od najuspešnijih era u klupskoj istoriji, pa ovakve brojke ni ne treba da čude.

Mirko Ivanić Foto: Www.crvenazvezdafk.com

U Crvenu zvezdu je stigao u zimskom prelaznom roku 2019. godine.

Svake godine je igrao barem grupnu fazu nekog od evropskih takmičenja, osvojio je osam šampionskih titula i šest puta Kup Srbije sa klubom iz Ljutice Bogdana.

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Mirko Ivanić gol na Crvena zvezda - Viktorija Plzenj Izvor: TV Arena sport/Screenshot