Slušaj vest

Siti je brazilskog 22-godišnjeg fudbalera platio početnih 32 miliona funti, uz mogućih 2,2 miliona funti bonusa, preneo je danas Bi-Bi-Si (BBC).

Alan je zamena za sunarodnika Savija, koji je prošle sedmice prešao u Totenhem za 75 miliona funti.

"Ovo je nestvaran trenutak za mene. Mančester siti, uz sve što je osvojio proteklih 15 godina, jedan je od najatraktivnijih klubova na svetu za fudbalere. To što sada sedim ovde i što sam prešao u taj klub, na ovaj dan sam najponosniji", rekao je Alan.

1/5 Vidi galeriju Reprezentativci u dresu Sitija Foto: David Blunsden / imago sportfotodienst / Profimedia, PHIL OLDHAM/Colorsport/Shutterst / Shutterstock Editorial / Profimedia, Zac Goodwin / PA Images / Profimedia

Alan je prošao omladinsku školu Palmeirasa, a za prvi tim odigrao je 96 utakmica, postigao devet golova i imao je 12 asistencija.

"Volim Palmeiras i uvek ću ga voleti, ali odluka da pređem u Siti je bila laka. Želim da budem najbolji fudbaler koji mogu, a u razgovorima sa ljudima iz Sitija uverio sam se da nema boljeg mesta na kome mogu da ostvarim ambicije", dodao je on.

Siti je ovog leta potrošio više od 230 miliona funti na pojačanja, a do kraja prelaznog roka pokušaće da dovede Kodija Gakpa iz Liverpula, ali i Enca Fernandesa iz Čelsija.

Mančesterski klub je ovog leta zaradio više od 286 miliona funti na prodaji igrača poput Rodrija i Tidžanija Rejndersa.