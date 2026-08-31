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Dosadašnji fudbaler Pari Sen Žermena i reprezentativac Francuske Bredli Barkola potpisao je ugovor sa Liverpulom, saopštio je engleski klub.

Detalji ugovora nisu objavljeni, ali britanski mediji navode da je Barkola potpisao petogodišnji ugovor sa Liverpulom, dok je engleski klub za ovaj transfer izdvojio 123 miliona funti sa bonusima.

Bredli Barkola Foto: Chris Arjoon / Zuma Press / Profimedia

Francuski fudbaler je peto pojačanje Liverpula u letnjem prelaznom roku, a u engleskom klubu nosiće dres sa brojem 29.

- Veoma sam srećan i ponosan što mogu da igram za Liverpul. Bilo je potrebno dosta vremena, ali sve što želim je da igram na terenu. Jedan od mojih najvećih životnih snova je da osvojim Premijer ligu zbog čega sam i potpisao dugoročni ugovor sa Liverpulom - izjavio je Barkola, preneo je zvanični sajt kluba.

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