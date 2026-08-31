Detalji ugovora nisu objavljeni, ali britanski mediji navode da je Barkola potpisao petogodišnji ugovor sa Liverpulom, dok je engleski klub za ovaj transfer izdvojio 123 miliona funti sa bonusima.

- Veoma sam srećan i ponosan što mogu da igram za Liverpul. Bilo je potrebno dosta vremena, ali sve što želim je da igram na terenu. Jedan od mojih najvećih životnih snova je da osvojim Premijer ligu zbog čega sam i potpisao dugoročni ugovor sa Liverpulom - izjavio je Barkola, preneo je zvanični sajt kluba.