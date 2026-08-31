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On će u predstojećoj sezoni ponovo obući dres Novog Pazara, kluba u kom je već nosio kapitensku traku tokom istorijske sezone i izbornog plasmana na evropsku scenu, nezvanično saznaju Sportske.net.

Nakon dugotrajnih i iscrpljujućih pregovora, Ljajić i rukovodstvo Pazara konačno su sklopili dogovor i usaglasili sve detalje, pa se tokom dana očekuje i zvanična potvrda kluba.

Adem Ljajić u dresu Novog Pazara Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Starsport, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

U svojoj bogatoj i zapaženoj karijeri, Ljajić je branio boje Partizana, Fiorentine, Rome, Intera, Torina, Bešiktaša, Karagumruka, Novog Pazara i Sarajeva.

Za selekciju Srbije zabeležio je 47 nastupa i postigao 9 pogodaka.

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Adem Ljajić gol na Sarajevo Željezničar Izvor: Arena sport BiH