Nekadašnji reprezentativac Srbije Adem Ljajić će ponovo igrati u srpskom fudbalu.
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ČEKA SE JOŠ SAMO POTPIS! Adem Ljajić se vraća u srpski fudbal, evo gde proslavljeni fudbaler nastavlja karijeru!
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On će u predstojećoj sezoni ponovo obući dres Novog Pazara, kluba u kom je već nosio kapitensku traku tokom istorijske sezone i izbornog plasmana na evropsku scenu, nezvanično saznaju Sportske.net.
Nakon dugotrajnih i iscrpljujućih pregovora, Ljajić i rukovodstvo Pazara konačno su sklopili dogovor i usaglasili sve detalje, pa se tokom dana očekuje i zvanična potvrda kluba.
Adem Ljajić u dresu Novog Pazara Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Starsport, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
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U svojoj bogatoj i zapaženoj karijeri, Ljajić je branio boje Partizana, Fiorentine, Rome, Intera, Torina, Bešiktaša, Karagumruka, Novog Pazara i Sarajeva.
Za selekciju Srbije zabeležio je 47 nastupa i postigao 9 pogodaka.
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