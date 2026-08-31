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Lionel Mesi, jedan od najboljih fudbalera ikada, objavio je kraj igranja za nacionalni tim.

Mesi je na nedavnom Mundijalu zaustavljen u finalu porazom od Španije, a ono što se tada najavljivalo sada je dobilo zvaničnu crtu.

1/8 Vidi galeriju Lionel Mesi, finale Mundijala 2026. Foto: Moritz Müller / Alamy / Profimedia, Pedro Paulo Diaz / imago sportfotodienst / Profimedia, Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia

Čuveni Argentinac se oglasio na društvenim mrežama srceparajućom porukom.

- Posle ovoliko vremena koje je prošlo od finala, nakon što sam mnogo razmišljao o svemu, želim da saopštim svima da se povlačim iz reprezentacije… Bila je to odluka koja je bolela i koja boli u duši, ali razumem da je došao trenutak za to. Kunem vam se da sam uvek davao sve od sebe, ne samo tokom poslednjih nekoliko godina kada se sve osvojilo, već i ranije. Uvek sam se borio i ostavljao sve za ovaj dres, da vam pružim radost i da učinim da budete ponosni što ste Argentinci kroz fudbal.

- Ostalo je još malo i neke se etape polako zatvaraju, a ovo je jedna od onih koje me mnogo bole. Volim, voleo sam i zauvek ću voleti da budem deo reprezentacije. Ispraznio sam se, više nemam šta da dam. A osim toga, iza mene dolaze neki zaista sjajni momci koji zaslužuju da budu ovde. Hvala vam za svu ljubav i podršku tokom ovih 20 godina. Mnogo će mi nedostajati da vas čujem iznutra, sa terena.

- Sada ću biti još jedan od vas, navijaću i podržavati vas uvek spolja — i u dobrim i u lošim vremenima, a posebno tada. Hvala mojoj porodici što je uvek bila uz mene, što me je pratila na ovom predivnom, ali teškom putovanju. Hvala svakom treneru, saigraču i funkcioneru sa kojim mi se pružila prilika da delim ovaj put. Sa sobom nosim uspomene i trenutke koje nikada neću zaboraviti.

- Odlazim miran i ponosan jer sam vam, zajedno sa svojim saigračima, poklonio trenutke o kojima smo sanjali. Bila je ludost doživeti sve to zajedno sa vama. Volim vas! Hvala Bogu što me je učinio Argentincem. Napred, Argentina! Ove reči sam napisao 21. jula, dva dana nakon finala. Danas, posle svega što se dogodilo sa mojim ocem, još sam uvereniji u svoju odluku."

Mesi je 2004. godine debitovao za reprezentaciju Argentine do 20 godina, a naredne godine je postao šampion na Svetskom prvenstvu za mlade.

Za seniorsku reprezentaciju je debitovao 2005. godine sa 18 godina.

Na Olimpijskim igrama 2008. godine je osvojio zlatnu medalju.

Tri puta je igrao finala na Mundijalima, u Brazilu 2014. i SAD 2026. je poražen, a trofej je osvojio 2022. godine u Kataru.

Takođe je dvostruki osvajač kontinentalnog prvenstva Južne Amerike, i to 2021. i 2024. godine.

Takođe je osvojio Finalisimu 2022. godine.