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Crvena zvezda je doživela težak udarac eliminacijom od Viktorije Plzenj, odnosno plasmanom u treće po rangu UEFA takmičenje - Ligu konferencija,

Ostanju u klubu i brojnim odlukama govorio je bivši trener crveno-belih Miodrag Božović u podkastu "2x45".

1/7 Vidi galeriju Miodrag Grof Božović Foto: www.fcesteghlal.ir

Božović smatra da problem nije samo u onome što se dogodilo na terenu, već u nizu odluka koje su prethodile revanšu.

- Zvezda je mnogo bolji tim od Plzenja, ali napravljeno je mnogo grešaka. Fudbal je igra grešaka – ko pravi manje, taj pobeđuje. Zvezda je, sveukupno kao klub, napravila mnogo grešaka - rekao je Božović.

Posebno je kritikovao atmosferu koja je vladala u klubu pre evropskih utakmica, kao i odluke na tržištu.

- Bio je preveliki optimizam iz kluba, kao da je samo pitanje ko će nam biti protivnik u Ligi šampiona. Zatim dovođenje igrača koji nemaju klasu za Crvenu zvezdu. A pred samu utakmicu prodavanje dva beka, možda dva ponajbolja igrača na vrlo osetljivim pozicijama. Time je poslata poruka igračima i navijačima: 'Mi smo prošli - istakao je Božović.

Prema njegovom mišljenju, plasman u Ligu konferencije ne bi bio problem sam po sebi da prethodno nije stvorena ogromna euforija i uložena velika sredstva.

- Liga konferencije sama po sebi nije katastrofa, ali jeste katastrofa u tom smislu koliko je para uloženo, koliko je igrača dovedeno i kakva je euforija stvorena. Sada, objektivno, ova Liga konferencije izgleda kao ogroman neuspeh - poručio je nekadašnji trener Zvezde.

1/5 Vidi galeriju Nemoćna Crvena zvezda protiv Hapoela Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©, Ilija Ilić

Božović je imao zamerke i na česte promene u igračkom kadru, ali i na odnos prema mladim fudbalerima.

- Previše je promena. Imamo rasprodaju mladih Zvezdinih igrača pre vremena, bacanje među gladijatore i prerano proglašavanje za talente. Ovaj je Mesi, ovaj je Ronaldo, ovaj je Maradona... Guraš mlade momke koji nisu još ni psihički ni fizički zreli za jednu takvu gladijatorsku arenu kakav je fudbal danas.

Govorio je i o izboru novog trenera, odnosno dolasku Alberta Riere. Božović veruje da je Španac dobar stručnjak, ali upozorava da će tek u Zvezdi biti na pravom testu.

- On je sigurno dobar trener, ali dobar trener je onaj koji sa dobrim igračima uspe da napravi rezultat. Sa lošim igračima ne može nijedan trener na svetu da napravi rezultat. Nisu isto Celje i Zvezda - rekao je Božović.

Posebno je komentarisao i odlazak Dejana Stankovića sa klupe crveno-belih, uz poruku da smatra da bivši trener nije trebalo da ode.

- Mislim da nije trebalo da ode. Nije smeo tako da reaguje prema publici, tu ne mogu da ga pravdam, ali sve u svemu - nije trebalo da ide.

Na kraju je Božović poručio da bi Zvezda možda trebalo da spusti očekivanja kada je reč o Evropi.

- Objektivno, Zvezda je tu negde na ivici Lige šampiona i Lige Evrope. Mislim da treba biti skromniji sa evropskim ciljevima i skinuti pritisak sa kluba i trener - zaključio je Božović.

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