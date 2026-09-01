KOLUMBIJAC POJAČAO ŠUMARE: Munjos novi fudbaler Notingem Foresta
Dosadašnji fudbaler Kristal Palasa Danijel Munjos potpisao je danas trogodišnji ugovor sa Notingem Forestom.
Transfer kolumbijskog desnog beka vredan je 22 miliona funti, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).
Munjos će tako ponovo raditi sa trenerom Oliverom Glasnerom, sa kojim je u Kristal Palasu osvojio FA kup, Ligu konferencija i Komjuniti Šild.
Munjos je za dve i po godine odigrao 109 utakmica za Kristal Palas i postigao 11 golova.
"Zaista sam uzbuđen jer vidim ogroman talenat. Forest je ekipa sa sjajnim igračima, velikim kvalitetom i odličnim veštinama na terenu. Jedva čekam da izađem na teren kako bih mogao da pomognem svojim novim saigračima i mislim da ćemo zajedno postići velike stvari", rekao je Munjos.
"To je klub koji se poslednjih godina žestoko borio, takmičio se na visokom nivou, stigao do polufinala Lige Evropa i mislim da ima još veće ambicije u budućnosti. Upravo to mi se najviše dopada kod Foresta i zato sam odlučio da dođem ovde", dodao je on.
Munjos bi mogao da debituje za Forest u subotu u utakmci protiv Totenhema u Premijer ligi.