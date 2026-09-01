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Dosadašnji fudbaler Kristal Palasa Danijel Munjos potpisao je danas trogodišnji ugovor sa Notingem Forestom.

1/4 Vidi galeriju Foto galerija iz Londona Foto: Katie Chan / Actionplus / Profimedia, Phil Duncan/Every Second Media / Shutterstock Editorial / Profimedia

Transfer kolumbijskog desnog beka vredan je 22 miliona funti, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Munjos će tako ponovo raditi sa trenerom Oliverom Glasnerom, sa kojim je u Kristal Palasu osvojio FA kup, Ligu konferencija i Komjuniti Šild.

Munjos je za dve i po godine odigrao 109 utakmica za Kristal Palas i postigao 11 golova.

"Zaista sam uzbuđen jer vidim ogroman talenat. Forest je ekipa sa sjajnim igračima, velikim kvalitetom i odličnim veštinama na terenu. Jedva čekam da izađem na teren kako bih mogao da pomognem svojim novim saigračima i mislim da ćemo zajedno postići velike stvari", rekao je Munjos.

"To je klub koji se poslednjih godina žestoko borio, takmičio se na visokom nivou, stigao do polufinala Lige Evropa i mislim da ima još veće ambicije u budućnosti. Upravo to mi se najviše dopada kod Foresta i zato sam odlučio da dođem ovde", dodao je on.

Munjos bi mogao da debituje za Forest u subotu u utakmci protiv Totenhema u Premijer ligi.