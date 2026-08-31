Slušaj vest

Nekadašnji napadač Borusije Dortmund je prošle sezone dao 18 golova za danskog velikana, ali i pored toga je na kraju otišao u Tursku.

Viktorija Plzenj - Crvena zvezda Foto: Kurir Sport

Zvezdin rival u Ligi konferencije je već ostao i bez Džordana Larsona, koji je otišao u Al Itifak iz Saudijske Arabije, koji je u 16 navrata tresao mrežu prošle sezone.

Turski klub je dogovorio pozajmicu sa opcijom otkupa nekada velikog talenta Borusije iz Dortmunda.

Mukoko nije u sastavu Kopenhagena za utakmicu protiv Senderjiska, otputovao je u Tursku na medicinske preglede I potpisivanje ugovora.

Ne propustiteFudbalGROF BOŽOVIĆ OTVORIO "PANDORINU" KUTIJU: "PRODALI SU DVA NAJBOLJA IGRAČA, PORUKA JE BILA - MI SMO PROŠLI" - progovorio o debaklu Crvene zvezde!
cz-bozovic4.jpg
FudbalZVEZDA SE OGLASILA! Važno obaveštenje za navijače pred 180. večiti derbi!
WhatsApp Image 2026-04-26 at 18.59.40 (1).jpeg
FudbalISTORIJSKI! Mirko Ivanić stigao do fenomenalnog poduhvata u Crvenoj zvezdi
Mirko Ivanić
FudbalSRPSKI BISERI DOMINIRALI U HRVATSKOJ: Zvezda i Dušanovac briljirali u komšiluku, Danilović i Radivojević pokupili priznanja
WhatsApp Image 2026-08-27 at 5.53.01 PM.jpeg

01:00
Navijači Zvezde oterali fudbalere Izvor: Kurir