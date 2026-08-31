Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Nekadašnji napadač Borusije Dortmund je prošle sezone dao 18 golova za danskog velikana, ali i pored toga je na kraju otišao u Tursku.

1/22 Vidi galeriju Viktorija Plzenj - Crvena zvezda Foto: Kurir Sport

Zvezdin rival u Ligi konferencije je već ostao i bez Džordana Larsona, koji je otišao u Al Itifak iz Saudijske Arabije, koji je u 16 navrata tresao mrežu prošle sezone.

Turski klub je dogovorio pozajmicu sa opcijom otkupa nekada velikog talenta Borusije iz Dortmunda.

Mukoko nije u sastavu Kopenhagena za utakmicu protiv Senderjiska, otputovao je u Tursku na medicinske preglede I potpisivanje ugovora.