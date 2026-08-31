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Brazilski napadač je u kratkoj izjavi medijima na aerodromu rekao da je "veoma srećan".

Barselona - Real Madrid 2:0 Foto: Agencia LOF / Actionplus / Profimedia

Barselona će navodno platiti Arsenalu 10 miliona evra i bonuse za transfer 29-godišnjeg fudbalera.

On će obaviti lekarske preglede i potpisati ugovor.

Žezus je rekao da je fizički spreman i da je koleno u savršenom stanju, nakon što je u prošlosti podvrgnut operaciji.

Barselona ga dovodi jer nije uspela da angažuje Hulijana Alvaresa iz Atletiko Madrida. Argentinski fudbaler rekao je da želi transfer, ali njegov klub ne želi da ga proda Barseloni.

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