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Fudbaleri Partizana dočekali su u 7. kolu Superlige Srbije ekipu OFK Beograda.

Grobari su na južnoj tribini stadiona u Humskoj istakli transparent u znak nedavno preminulog srpskog generala Ratka Mladića.

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Navijači Partizana odali počast generalu Ratku Mladiću Izvor: Kurir

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BONUS VIDEO:

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Grobari na meču Partizan - Tobol Izvor: Kurir