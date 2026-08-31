Fudbaleri Partizana dočekali su OFK Beograd, a Grobari su istakli transparent u znak sećanja na Ratka Mladića.
potez za poštovanje
GROBARI ISTAKLI TRANSPARENT U ČAST RATKA MLADIĆA! Navijači Partizana ne zaboravljaju srpskog generala! (VIDEO)
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Fudbaleri Partizana dočekali su u 7. kolu Superlige Srbije ekipu OFK Beograda.
Grobari su na južnoj tribini stadiona u Humskoj istakli transparent u znak nedavno preminulog srpskog generala Ratka Mladića.
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