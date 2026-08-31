Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Prema navodima insajdera za transfere u Italiji Đanluke di Marcija, Bolonja će Enema proslediti švajcarskom klubu.

1/7 Vidi galeriju Džej Enem Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, FRANCOIS LO PRESTI / AFP / Profimedia

Lugano i Crvena zvezda otvaraju Ligu konferencije utakmicom u Švajcarskoj 15. oktobra.

Doskorašnji fudbaler Crvene zvezde tako će igrati protiv bivšeg kluba već na startu takmičenja.

Transfer iz Crvene zvezde u Bolonju trebalo bi da iznosi oko 6.000.000 evra u slučaju aktiviranja bonusa, a na kraju Itaijani nisu doneli odluku da Holanđanina proslede u engleski Norič.

Poslednja vest je da će u Lugano i da će igrati protiv Crvene zvezde.