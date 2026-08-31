Džej Enem će kao pozajmljeni igrač Bolonje igrati protiv Crvene zvezde u Ligi konferencije za Lugano.
ZANIMLJIVO
KAKAV OBRT I NEVEROVATAN RASPLET: Enem igra protiv Zvezde u Ligi konferencije!
Slušaj vest
Prema navodima insajdera za transfere u Italiji Đanluke di Marcija, Bolonja će Enema proslediti švajcarskom klubu.
Džej Enem Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, FRANCOIS LO PRESTI / AFP / Profimedia
Vidi galeriju
Lugano i Crvena zvezda otvaraju Ligu konferencije utakmicom u Švajcarskoj 15. oktobra.
Doskorašnji fudbaler Crvene zvezde tako će igrati protiv bivšeg kluba već na startu takmičenja.
Transfer iz Crvene zvezde u Bolonju trebalo bi da iznosi oko 6.000.000 evra u slučaju aktiviranja bonusa, a na kraju Itaijani nisu doneli odluku da Holanđanina proslede u engleski Norič.
Poslednja vest je da će u Lugano i da će igrati protiv Crvene zvezde.
Reaguj
Komentariši