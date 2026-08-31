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Fudbaleri Partizana savaldali su OFK Beograd rezultatom 3:1 u meču sedmog kola superlige Srbije.

Posle meča javnosti se obratio trener crno-belih Saša Ilić:

Partizan - OFK Beograd Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

- Rezultatom sa zadovoljan, znate na kojoj smo poziciji bili. OFK Beograd je promašio ogromnu šansu na startu i tek posle 20-ak minuta smo zaigrali onako kako treba. Meč protiv Hetafea nas je iscrpeo...Navijači su sigurni da će igrači datis ve od sebe protiv Zvezde - rekao je Ilić.

Podsetimo, večiti derbi na stadionu Rajko Mitić na rogramu je u nedelju 6. septembra.

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Crveni karton za FK Partizan Izvor: MONDO/Dušan Ninković