- Rezultatom sa zadovoljan, znate na kojoj smo poziciji bili. OFK Beograd je promašio ogromnu šansu na startu i tek posle 20-ak minuta smo zaigrali onako kako treba. Meč protiv Hetafea nas je iscrpeo...Navijači su sigurni da će igrači datis ve od sebe protiv Zvezde - rekao je Ilić.