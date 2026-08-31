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Fudbaleri Rome pobedili su večeras na gostujućem terenu Leče 4:0, u drugom kolu italijanske Serije A.Strelci za Romu bili su Donijel Malen u četvrtom i 23, Matijas Sule u 25. i Rodrigo Mora u 65. minutu.

Roma je prva sa šest bodova, a Leče je na 13. mestu sa tri poena.

U narednom kolu, Roma će dočekati Atalantu, dok će Leče gostovati Kaljariju.

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Nikola Jokić na meču protiv Italije Izvor: Kurir