KAKVA NOĆ SRBINA U ISTANBULU: Dušan Vlahović postigao het-trik, gori Bosfor!
Bešiktaš vodi sa 4:1, a het - trik za turskog velikana postigao je srpski fudbaler Dušan Vlahović.
Vlahović je postigao pogodak sa penala u 43. minutu i to mu je bio prvenac za Bešiktaš u trećem meču za novi klub.
Drugi gol Vlahović je postigao u 59. minutu i povisio prednost na 3:1.
Fantastični Vlahović upisao je i het-trik pogotkom za 4:1 u 66. minutu.
Bešiktaš je na kraju slavio sa ubedljivih 6:2, a Dušan Vlahović je zamenjen u 71. minutu.
Prethodno.Vlahović je odigrao 65 minuta u Litvaniji u Ligi Evrope gde se pošteno ispromašivao, dok je u prošlom kolu protiv Alanje u igru ušao sa klupe u 57. minutu.
Vlahović odlično zna da fanatična turska publika prati svaki njegov korak, a njegov doprinos će se najviše meriti brojem golova. Uz to, želeće svakako da opravda to što je jedna od najvećih zvezda u tamošnjoj ligi.