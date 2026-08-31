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Bešiktaš vodi sa 4:1, a het - trik za turskog velikana postigao je srpski fudbaler Dušan Vlahović.

1/4 Vidi galeriju Dušan Vlahović, het-trik protiv Čoruma Foto: Tolga Uluturk / Zuma Press / Profimedia, ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Vlahović je postigao pogodak sa penala u 43. minutu i to mu je bio prvenac za Bešiktaš u trećem meču za novi klub.

Drugi gol Vlahović je postigao u 59. minutu i povisio prednost na 3:1.

Fantastični Vlahović upisao je i het-trik pogotkom za 4:1 u 66. minutu.

Bešiktaš je na kraju slavio sa ubedljivih 6:2, a Dušan Vlahović je zamenjen u 71. minutu.

Prethodno.Vlahović je odigrao 65 minuta u Litvaniji u Ligi Evrope gde se pošteno ispromašivao, dok je u prošlom kolu protiv Alanje u igru ušao sa klupe u 57. minutu.

Vlahović odlično zna da fanatična turska publika prati svaki njegov korak, a njegov doprinos će se najviše meriti brojem golova. Uz to, želeće svakako da opravda to što je jedna od najvećih zvezda u tamošnjoj ligi.