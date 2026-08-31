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Fudbaleri Osasune pobedili su večeras na svom terenu u Pamploni Hetafe 1:0, u trećem kolu španske Primere.

Strelac pobedonosnog gola bio je Ante Budimir iz penala u drugom minutu nadoknade poluvremena.

La liga 2026/2027 Foto: Inigo Alzugaray / Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia, LOF Agency, Agencia LOF / Alamy / Profimedia, Maciej Rogowski / imago sportfotodienst / Profimedia

Osasuna je četvrta sa sedam bodova, a Hetafe je na 14. mestu sa tri poena.

U narednom kolu, Osasuna će gostovati Alavesu, dok će Hetafe u Madridu dočekati Seltu.

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