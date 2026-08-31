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Atalanta je slavila golom u dubokoj nadoknadi, a strelac pobedonosnog gola bio je srpski fudbaler Lazar Samardzić.

1/5 Vidi galeriju Lazar Samardžić na utakmici protiv Briža Foto: Christophe SIMON / AFP / Profimedia, GUILLAUME HORCAJUELO/EPA

Samardžić je u igru ušao sa klupe, ali to nije pomoglo domaćinu sve do duboke nadoknade.

Samardžić koji je udarcem sa oko 25 metara uz malo sreće zbog loše reakcije Skorupskog i uz pomoć stative doneo Atalanti ne tako zasluženi trijumf nakon svega viđenog.

Atalanta je peta sa šest bodova, a Bolonja je na 15. mestu bez osvojenog boda.

U narednom kolu, Atalanta će gostovati Romi, dok će Bolonja ugostiti Sasuolo.