Fudbaleri Atalante savladali su Bolonju u utakmici 2. kola Serije A.
SERIJA A
SRBIN DONEO POBEDU BOGINJI: Lazar Samardžić pogodio u 96. minutu za veliki trijumf Atalante
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Atalanta je slavila golom u dubokoj nadoknadi, a strelac pobedonosnog gola bio je srpski fudbaler Lazar Samardzić.
Lazar Samardžić na utakmici protiv Briža Foto: Christophe SIMON / AFP / Profimedia, GUILLAUME HORCAJUELO/EPA
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Samardžić je u igru ušao sa klupe, ali to nije pomoglo domaćinu sve do duboke nadoknade.
Samardžić koji je udarcem sa oko 25 metara uz malo sreće zbog loše reakcije Skorupskog i uz pomoć stative doneo Atalanti ne tako zasluženi trijumf nakon svega viđenog.
Atalanta je peta sa šest bodova, a Bolonja je na 15. mestu bez osvojenog boda.
U narednom kolu, Atalanta će gostovati Romi, dok će Bolonja ugostiti Sasuolo.
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