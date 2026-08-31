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Fudbaleri Arsenala pobedili su večeras na gostujućem terenu u Birmingemu Aston Vilu 1:0, u drugom kolu engleske Premijer lige.

Premijer liga 2026/2027 Foto: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia, John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia, Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

 Strelac pobedonosnog gola bio je Bukajo Saka u 59. minutu.

Arsenal je u prvom kolu pobedio Koventri 3:0, a Aston Vila je poražena od Brajtona 0:4.

U narednom kolu, Arsenal će dočekati Čelsi, dok će Aston Vila gostovati Halu.

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Dušan Vlahović gol Izvor: x/@GoalsXtra