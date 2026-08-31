Arsenal je u prvom kolu pobedio Koventri 3:0, a Aston Vila je poražena od Brajtona 0:4
Fudbal
ŠAMPION NASTAVIO SERIJU: Arsenal na gostujućem terenu pobedio Aston Vilu
Slušaj vest
Fudbaleri Arsenala pobedili su večeras na gostujućem terenu u Birmingemu Aston Vilu 1:0, u drugom kolu engleske Premijer lige.
Premijer liga 2026/2027 Foto: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia, John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia, Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia
Vidi galeriju
Strelac pobedonosnog gola bio je Bukajo Saka u 59. minutu.
Arsenal je u prvom kolu pobedio Koventri 3:0, a Aston Vila je poražena od Brajtona 0:4.
U narednom kolu, Arsenal će dočekati Čelsi, dok će Aston Vila gostovati Halu.
Reaguj
Komentariši